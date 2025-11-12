 Aller au contenu principal
TotalEnergies va alimenter en électricité renouvelable des centres de données de Google aux Etats-Unis
information fournie par Boursorama avec AFP 12/11/2025 à 11:07

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

TotalEnergies et Google ont signé un contrat sur la vente d'électricité renouvelable pour alimenter des centres de données de Google dans l'Ohio aux Etats-Unis, pour un volume total de 1,5 TWh sur 15 ans, a annoncé mercredi le géant pétro-gazier français.

L'énergie proviendra de sa centrale solaire "Montpelier", en phase finale de construction et située dans l'Ohio, a précisé TotalEnergies dans le communiqué.

Cette accord "s'inscrit également dans la stratégie de TotalEnergies visant à proposer des solutions énergétiques sur mesure pour les data centers (centres de données, NDLR), lesquels ont représenté près de 3 % de la demande énergétique mondiale en 2024", affirme le groupe.

TotalEnergies cite d'autres grandes entreprises avec lesquelles des contrats de vente d'électricité ont déjà été conclus: Data4, STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange ou encore Sasol.

Les "power purchase agreements" (PPA) sont des contrats sur plusieurs années prévoyant que les clients achètent leur électricité d'origine renouvelable à un prix prédéfini et stable.

