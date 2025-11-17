TotalEnergies va acquérir 50% d'un portefeuille de production d'électricité d'EPH
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 09:35
Aux termes de l'accord, le géant français compte racheter la moitié de cette plateforme de production qui comprend des centrales à gaz et à biomasse ainsi que des systèmes de batteries en Europe de l'Ouest (Italie, Royaume-Uni et Irlande, Pays-Bas, France), un ensemble évalué à quelque 10,6 milliards d'euros sur la base de sa valeur d'entreprise totale.
Le partenariat prévoit que EPH recevra l'équivalent de 5,1 milliards d'euros en actions TotalEnergies via l'émission de 95,4 millions d'actions nouvelles à un prix de 53,9 euros par action, soit l'équivalent de 4,1% du capital de Total.
La transaction, dont la finalisation devrait avoir lieu mi-2026, fera donc d'EPH l'un des premiers actionnaires de la compagnie.
Au niveau de l'exploitation, l'opération aboutira à la création d'une coentreprise détenue à 50/50 par TotalEnergies et EPH, ce dernier ayant la charge de la gestion industrielle des actifs et du développement du portefeuille, tandis que chacune des deux entreprises commercialisera sa part de production issue de l'entité commune.
'Compte tenu de notre position de numéro 1 de l'approvisionnement de gaz en Europe, cette transaction nous permet de tirer pleinement parti de l'intégration gaz-électricité et de créer de la valeur ajoutée à notre chaîne GNL, hors des cycles pétroliers', a expliqué Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies.
Ce rapprochement doit par ailleurs être immédiatement relutif en termes de cash-flow par action pour les actionnaires du groupe, qui devrait ainsi accroître son flux de trésorerie (cash-flow) disponible d'environ 750 millions de dollars en moyenne par an sur les cinq prochaines années, ce qui couvrira très largement la charge de dividendes relative aux actions nouvellement émises.
Grâce à cette transaction, le secteur d'électricité intégrée ('Integrated Power') générera un free cash-flow positif et contribuera au retour à l'actionnaire dès 2027, au lieu de 2028.
Cette transaction conduit par ailleurs Total à abaisser d'un milliard de dollars sa prévision annuelle de dépenses d'investissements nettes, à 14-16 milliards par an sur la période 2026-2030, dont 2-3 milliards par an pour la branche Integrated Power, tout en maintenant son objectif global de croissance de génération électrique à l'horizon 2030 entre 100 et 120 TWh.
Ces annonces étaient accueillies sans entrain lundi à la Bourse de Paris, où l'action du groupe énergétique français était globalement inchangée dans les premiers échanges, à comparer avec un repli de l'ordre de 0,1% pour l'indice CAC 40.
