Macron vendredi en Suisse pour l'hommage aux victimes de Crans-Montana

Conséquences de l'incendie et de l'explosion du bar "Le Constellation" à Crans-Montana lors de la fête de la Saint-Sylvestre
Le président français Emmanuel Macron se rendra vendredi en Suisse pour la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 119 blessés, a annoncé lundi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.
Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé dimanche que neuf Français étaient décédés et 23 autres avaient été blessés dans l'incendie d'un bar, Le Constellation, de la station de ski suisse de Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An.
La Suisse a décrété le vendredi 9 janvier journée de deuil national. Une cérémonie d'hommage est prévue à Crans-Montana.
(Rédigé par Sophie Louet, édité par Kate Entringer)
