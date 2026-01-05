Macron vendredi en Suisse pour l'hommage aux victimes de Crans-Montana

Conséquences de l'incendie et de l'explosion du bar "Le Constellation" à Crans-Montana lors de la fête de la Saint-Sylvestre

Le président français Emmanuel ‍Macron se rendra vendredi en Suisse pour la ‌cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, ​qui a fait 40 ⁠morts et 119 blessés, a annoncé lundi la ⁠porte-parole ‍du gouvernement, Maud Bregeon.

Le ⁠ministère français des Affaires étrangères a annoncé dimanche ​que neuf Français étaient décédés et 23 autres avaient ⁠été blessés dans ​l'incendie d'un bar, Le Constellation, ​de ​la station de ski suisse ​de ⁠Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An.

La Suisse a décrété le vendredi 9 ‌janvier journée de deuil national. Une cérémonie d'hommage est prévue à Crans-Montana.

