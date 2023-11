Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: une offre de recharge pour les poids lourds information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 11:27









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le lancement d'une offre de recharge en dépôt dédiée aux poids lourds électriques. Cette annoncé a été faite à l'occasion de Solutrans, le salon professionnel dédié au transport routier et urbain.



TotalEnergies proposera donc l'installation et la supervision d'une infrastructure de recharge ' sur-mesure ' adaptée aux besoins des transporteurs, afin de les accompagner dans leur transition vers la mobilité électrique.



L'autonomie des poids lourds électriques étant aujourd'hui suffisante pour assurer des livraisons urbaines et régionales (de 150 à 500 kms par jour), TotalEnergies a développé une offre de recharge électrique en dépôt avec l'installation et la supervision de bornes permettant de couvrir l'ensemble des besoins des transporteurs.



' Fort de notre proximité avec le secteur du transport et de notre forte position dans la mobilité électrique en Europe, TotalEnergies a construit une offre adaptée aux besoins de ses clients transporteurs, afin de les accompagner dans leur gestion de flotte et leur transition énergétique ', a déclaré Mathieu Soulas, Directeur nouvelle mobilité & Marketing de TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.14%