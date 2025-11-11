 Aller au contenu principal
TotalEnergies teste Experion Operations Assistant à Port Arthur
11/11/2025

Honeywell fait part d'un projet pilote en cours, par lequel il fournit son assistant aux opérations Experion alimenté par l'IA à la raffinerie de Port Arthur de TotalEnergies , au sud-est du Texas, en collaboration avec le groupe énergétique français.

'L'initiative vise à soutenir et à donner aux opérateurs les moyens de prendre des décisions éclairées en temps opportun, tout en offrant la possibilité d'améliorer l'autonomie opérationnelle', explique le groupe industriel américain.

Un premier pilote d'Experion Operations Assistant, mis en place au sein de l'unité de cokéfaction retardée du site, a réussi à prévoir cinq événements potentiels, ce qui a permis de minimiser les temps d'arrêt et de réduire les émissions dues au torchage.

'Les prédictions ont été faites en moyenne 12 minutes à l'avance d'un incident d'alarme, ce qui a permis aux opérateurs de mettre rapidement en oeuvre des actions correctives avant un événement', précise Honeywell.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
55,290 EUR Euronext Paris +2,31%
