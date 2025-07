TotalEnergies : son activité affectée par la volatilité des marchés du pétrole

(AOF) - TotalEnergies (-3,62% à 51,41 euros) signe une des plus fortes baisses du CAC 40 après la dégradation de ses comptes au premier semestre 2025. Le géant pétrolier fait face à des marchés du pétrole volatils avec des prix oscillant entre 60 et 70 dollars/baril. La faible demande liée au ralentissement de la croissance économique mondiale et le contexte géopolitique et macroéconomique instable (guerre des tarifs douaniers) a aussi impacté son activité. Sur les six premiers mois de 2025, le résultat net ajusté a reculé de 21% à 7,8 milliards de dollars.

Le résultat net par action dilué a baissé de 18% à 3,41 dollars.

L'Ebitda ajusté a diminué de 11% à 20,2 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs se replie de 16% à 9,18 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires s'élève à 101,88 milliards de dollars contre 110,02 milliards de dollars un an avant.

La marge brute d'autofinancement (CFFO) recule de 15% à 13,6 milliards de dollars. Le cash-flow s'est établi à 6,6 milliards de dollars, en recul de 5% malgré un prix du brut en baisse de 10%.

Sur ce semestre, la production d'hydrocarbures a été de 2 531 milliers de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 3% sur un an.

La dette nette ressort à 25,92 milliards de dollars contre 13,68 milliards de dollars il y a un an. " Malgré des résultats et des flux de trésorerie conformes aux prévisions pour le trimestre, nous pensons que l'augmentation du ratio d'endettement pèsera sur le sentiment aujourd'hui, la dette nette ayant encore augmenté par rapport au trimestre précédent, sous l'effet combiné d'un programme d'investissements organiques important au premier semestre, d'acquisitions nettes de 2 milliards de dollars et d'une nouvelle augmentation du fonds de roulement ", a commenté RBC sur cette performance semestrielle du géant pétrolier.

Poursuite des rachats d'actions

Confiant dans la capacité de la compagnie à atteindre son objectif de croissance en 2025 tout en maintenant la qualité de son bilan, le conseil d'administration a confirmé la distribution d'un deuxième acompte sur dividende de 0,85 euro par action au titre de l'exercice 2025 en hausse de près de 7,6 % par rapport à 2024. Il a en outre décidé d'autoriser des rachats d'actions jusqu'à 2 milliards de dollars pour le troisième trimestre.

Côté perspectives, TotalEnergies annonce que la production d'hydrocarbures au troisième trimestre 2025 est attendue en croissance de plus de 3 % par rapport au troisième trimestre 2024, en ligne avec l'objectif annuel de la compagnie de croissance de la production de plus de 3 % en 2025 par rapport à 2024.

Le groupe prévoit que ses investissements nets seront dans la guidance de 17 à 17,5 milliards de dollars pour l'année, étant donné le programme de cessions prévues au second semestre.

En outre, compte tenu de l'évolution des prix du pétrole et du gaz ces derniers mois et de l'effet de décalage sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe un prix moyen de vente du GNL de 9 à 9,5 dollars/Mbtu au troisième trimestre 2025 (contre 8,97 dollars/Mbtu pour UBS).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur TotalEnergies

=/ Points clés /=

- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 215 Mds$ organisée en 4 branches : 43% dans le raffinage & chimie, 39% dans le marketing & services (réseaux de distribution…), 10% dans la production d’électricité, 4,6% dans le gaz liquéfié et le reste dans l’exploration-production ;

- Ambition : transformation en moins de dix ans en un groupe multi-énergies, ancrée sur le métier historique de production de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), et sur l’électricité, notamment à partir d’énergies renouvelables & électricité et hydrogène & biomasse ;

- Capital ouvert (8,13% détenus par les salariés), le conseil de 10 administrateurs étant présidé par Patrick Pouyanné, également directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires «2020-2030 « + d’énergie, - d’émissions » :

- croissance de 30 % de production d’énergies, alimentée à 50% par l’électricité renouvelable, à 50% par le GNL, la part du pétrole revenant de 55 à 30%,

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -17 à 18 Mds$ en 2022-2025 -50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel- et dans les allocations de capital (rotation programmée des actifs renouvelables…),

- innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :

- 3 hubs : industriel, de développement et de support,

- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,

- usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe et de baisse de 60% de l’intensité carbone des produits utilisés hors Europe :

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants,

- accords d’approvisionnement en hydrogène vert pour les raffineries européennes avec RWE et Air Liquide,

- hausse des activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts, éoliennes en mer…) ;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à - 20 $/b ;

- Bilan solide : ratio d’endettement de 8,3 % sur 120 Mds$ de capitaux propres, rentabilité des capitaux employés de 15,8 %, autofinancement libre de 12,1 Mds$ et trésorerie de 25,8 Mds$.

=/ Défis /=

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole : impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel avec une variation de 0,1 $ le baril et de 2,7 Mds$ ave cune variation de 10$ ;

- Evolution des marges de raffinage européennes, en fort repli en 2024, notamment en Europe ;

- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité, renforcées par les acquisitions en Allemagne, avec un portefeuille de capacités de 35 GW en 2025 et de 100 GW pour 2030, sécurisés par des contrats d'achat à long terme ;

- Objectifs 2025 :

- croissance à 2,5 à 2,55 Mbep/j de la production d’hydrocarbures et à 50 TWh de la production nette d’électricité,

- 17 à 17,5 Mds$ d’investissements dont 4,5 5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;

- Dividende de 3,22 € versé en 4 acomptes dont le dernier sera rehaussé à 0,85 € et programme de rachats d’actions de 2 Mds$ déclenchés par trimestre selon la formule de 40 % du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.