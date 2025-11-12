 Aller au contenu principal
TotalEnergies signe un PPA avec Google aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 09:15

TotalEnergies annonce avoir signé un contrat de vente d'électricité (PPA) de 15 ans pour fournir à Google un volume total de 1,5 TWh d'électricité renouvelable certifiée provenant de la centrale solaire 'Montpelier', située dans l'Etat américain d'Ohio.

'En phase finale de construction, la centrale solaire est raccordée au réseau PJM, le plus vaste des Etats-Unis, et contribuera à alimenter les data centers de Google dans l'Ohio', explique le groupe énergétique.

Cet accord reflète la stratégie de Google visant à intégrer de nouvelles énergies décarbonées dans les réseaux électriques où il est implanté, et celle de TotalEnergies visant à proposer des solutions énergétiques sur mesure pour les data centers.

TotalEnergies déploie un portefeuille de 10 GW aux Etats-Unis, comprenant des projets solaires terrestres, éoliens et de stockage par batteries, dont 1 GW situé sur le marché PJM dans le nord-est du pays, et 4 GW sur le marché ERCOT au Texas.

