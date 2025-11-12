TotalEnergies signe un PPA avec Google aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 09:15
'En phase finale de construction, la centrale solaire est raccordée au réseau PJM, le plus vaste des Etats-Unis, et contribuera à alimenter les data centers de Google dans l'Ohio', explique le groupe énergétique.
Cet accord reflète la stratégie de Google visant à intégrer de nouvelles énergies décarbonées dans les réseaux électriques où il est implanté, et celle de TotalEnergies visant à proposer des solutions énergétiques sur mesure pour les data centers.
TotalEnergies déploie un portefeuille de 10 GW aux Etats-Unis, comprenant des projets solaires terrestres, éoliens et de stockage par batteries, dont 1 GW situé sur le marché PJM dans le nord-est du pays, et 4 GW sur le marché ERCOT au Texas.
