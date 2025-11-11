 Aller au contenu principal
TotalEnergies signe un contrat de partage de production pour un bloc offshore au Guyana
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 16:46

TotalEnergies , opérateur avec une participation de 40%, annonce la signature d'un contrat de partage de production pour le bloc S4 avec le ministère des Ressources naturelles du Guyana, aux côtés de ses partenaires QatarEnergy (35%) et Petronas (25%).

Ce bloc, attribué lors du cycle d'appels d'offres 'Guyana 2022 Licensing Round', couvre une superficie de 1788 km², située à 50-100 km des côtes.

Le programme de travail initial prévoit une acquisition de données sismiques 3D sur 2000 km².

Nicola Mavilla, directeur Exploration de TotalEnergies, souligne que ce projet 's'inscrit dans la stratégie d'exploration de ressources significatives, à faible coût et faibles émissions', tout en renforçant les partenariats du groupe avec QatarEnergy et Petronas.

Valeurs associées

TOTALENERGIES
55,340 EUR Euronext Paris +2,41%
