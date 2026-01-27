TotalEnergies signe un contrat d'électricité verte de 10 ans avec le fabricant de papier SWM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 3) par America Hernandez

PARIS, 27 janvier - La major pétrolière TotalEnergies

TTEF.PA a signé un accord pour fournir au fabricant de papier SWM 800 gigawattheures d'électricité renouvelable sur 10 ans, sur trois sites en France, a-t-il annoncé mardi.

Ce contrat, qui a débuté ce mois-ci, s'inscrit dans le cadre du plan de TotalEnergies visant à développer son activité de production intégrée d'électricité, combinant l'électricité renouvelable et l'électricité produite à partir de gaz afin d'approvisionner les clients industriels en permanence.

"Cet accord garantit la moitié de nos besoins en électricité française à partir de sources renouvelables pour la prochaine décennie, ce qui constitue une étape décisive vers notre engagement à réduire de manière significative les émissions de type 1 et 2 d'ici 2033", a déclaré Giuliano Scilio, vice-président et directeur des systèmes d'information de SWM.

Total a récemment signé des accords similaires avec Google, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, Microsoft et Orange, dans le but d'augmenter la production d'électricité d'environ 20 % par an, pour atteindre 100 térawattheures d'ici 2030.