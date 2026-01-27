 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies signe un contrat d'électricité verte de 10 ans avec le fabricant de papier SWM
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 09:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 3) par America Hernandez

PARIS, 27 janvier - La major pétrolière TotalEnergies

TTEF.PA a signé un accord pour fournir au fabricant de papier SWM 800 gigawattheures d'électricité renouvelable sur 10 ans, sur trois sites en France, a-t-il annoncé mardi.

Ce contrat, qui a débuté ce mois-ci, s'inscrit dans le cadre du plan de TotalEnergies visant à développer son activité de production intégrée d'électricité, combinant l'électricité renouvelable et l'électricité produite à partir de gaz afin d'approvisionner les clients industriels en permanence.

"Cet accord garantit la moitié de nos besoins en électricité française à partir de sources renouvelables pour la prochaine décennie, ce qui constitue une étape décisive vers notre engagement à réduire de manière significative les émissions de type 1 et 2 d'ici 2033", a déclaré Giuliano Scilio, vice-président et directeur des systèmes d'information de SWM.

Total a récemment signé des accords similaires avec Google, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, Microsoft et Orange, dans le but d'augmenter la production d'électricité d'environ 20 % par an, pour atteindre 100 térawattheures d'ici 2030.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
156,7800 EUR Euronext Paris -0,37%
Gaz naturel
6,80 USD NYMEX 0,00%
MICROSOFT
470,2800 USD NASDAQ +0,93%
Pétrole Brent
65,50 USD Ice Europ -0,29%
Pétrole WTI
60,64 USD Ice Europ -0,26%
SAINT-GOBAIN
86,2000 EUR Euronext Paris +2,79%
TOTALENERGIES
58,5900 EUR Euronext Paris -0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank