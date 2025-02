TotalEnergies: signe un accord pour l'Afrique et l'Asie information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - TotalEnergies , Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, le leader des énergies bas-carbone des Émirats arabes unis, et EPointZero ont signé un accord-cadre d'action (Framework for Action, FFA) pour promouvoir l'accès à l'énergie bas-carbone dans les marchés émergents et les économies en développement en Afrique et en Asie.



Aux termes de cet accord, TotalEnergies et Masdar renforceront leur coopération pour fournir une électricité fiable et durable aux communautés locales en Afrique, pour soutenir la transformation à long terme des systèmes énergétiques, et pour développer conjointement les énergies bas-carbone en Asie du Sud-Est.



TotalEnergies et EPointZero exploreront les opportunités de partenariat pour soutenir les ambitions de l'Inde en matière d'énergies bas-carbone, notamment par le biais du solaire, de l'éolien et du stockage d'énergie, afin de contribuer aux efforts de décarbonation du pays.



Stéphane Michel, Président de Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies, a déclaré : ' En associant leurs forces, leurs expertises et leurs empreintes géographiques, TotalEnergies, Masdar et EPointZero pourront sans nul doute accélérer leur croissance et améliorer la qualité de leurs investissements sur ces marchés en plein essor, où les énergies renouvelables sont essentielles à la transition énergétique. '





