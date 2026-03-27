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TotalEnergies signe avec EDF un partenariat sur 12 ans
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 18:30

TotalEnergies et EDF, ont signé ce jour un Contrat d'Allocation de Production Nucléaire (CAPN) pour une durée de 12 ans à partir du 1er janvier 2028. Dans ce cadre, le fournisseur d'électricité allouera au géant pétrolier une quote-part de la puissance de son parc nucléaire en exploitation. Cette quote-part permettra à TotalEnergies de couvrir environ 60% des besoins de ses sites de raffinage & chimie en France estimés à 400 MW.

Ce contrat permettra à TotalEnergies de bénéficier de la compétitivité de la production nucléaire et à EDF de partager les risques et les coûts associés à la variabilité de cette production. EDF restera le seul responsable de l'exploitation de ses actifs.

"Je me réjouis de cet accord gagnant-gagnant, fruit d'un dialogue constructif avec EDF, qui va permettre à nos sites industriels en France gros consommateurs en électricité de sécuriser, sur le long terme, une grande partie de leurs approvisionnements avec une électricité compétitive et bas-carbone", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

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