TotalEnergies s’engage dans un fonds japonais dédié à l’hydrogène bas carbone

(AOF) - TotalEnergies annonce son entrée comme investisseur dans le "Japan Hydrogen Fund" dès le premier closing, rejoignant ainsi plusieurs grandes entreprises japonaises dans ce fonds dédié au développement de la chaîne de valeur de l’hydrogène bas carbone. Pour son lancement, le fonds est dans un premier temps doté de plus de 400 millions de dollars grâce à la participation d’investisseurs japonais : Toyota Motor Corporation, Iwatani Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Tokyo Century Corporation, Japan Green Investment Corp. for Carbon Neutrality et Bank of Fukuoka.

Le fonds sera géré par Advantage Partners, un des leaders japonais de capital-investissement, et a été lancé par la Japan Hydrogen Association (JH2A), la plus grande organisation privée de promotion de la chaine de valeur de l'hydrogène au Japon, qui représente plus de 440 membres et vise à promouvoir le développement durable à l'aide de l'hydrogène.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.