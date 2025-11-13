TotalEnergies s'allie à DelAgua pour promouvoir le clean cooking au Rwanda
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 11:50
Le programme devrait éviter l'émission de plus de 2,5 millions de tonnes d'équivalent CO2 sur dix ans. Les crédits-carbone générés, certifiés par VERRA puis par l'Accord de Paris (article 6.4), seront utilisés à partir de 2030 pour compenser les émissions résiduelles directes de la société.
Arnaud Le Foll, Directeur New Business - Neutralité Carbone de TotalEnergies, souligne que ce projet illustre l'ambition du groupe d'offrir une énergie plus durable et accessible, tout en ayant un impact positif sur la santé et l'égalité des genres.
Valeurs associées
|55,8500 EUR
|Euronext Paris
|+0,99%
A lire aussi
-
La Commission européenne a lancé jeudi une enquête visant Google, filiale d'Alphabet,, portant sur sa politique anti-spam, à la suite de plaintes d'éditeurs, affirmant que cette politique a affecté leurs revenus, ce qui pourrait exposer le géant technologique américain ... Lire la suite
-
par Elissa Darwish et Ingrid Melander La France marque ce jeudi le 10e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, au cours desquels des commandos de l'organisation Etat islamique armés de kalachnikovs et de ceintures d'explosifs ont attaqué des restaurants, ... Lire la suite
-
13-Novembre: début des cérémonies d'hommage au Stade de France, dix ans après les attentats de Saint-Denis et Paris
Un parterre de politiques et une fille très émue dix ans après la mort de son père: un hommage a été rendu jeudi matin devant les portes du stade de France à la première des 130 personnes tuées lors des attentats du 13-Novembre, dix ans après une nuit d'horreur ... Lire la suite
-
La filière paysagiste française a enregistré une croissance de 60% en dix ans pour atteindre 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, a annoncé jeudi l'Union nationale des entreprises du paysage (Unep). Portée par une "demande croissante de nature et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer