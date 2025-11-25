TotalEnergies retire son terminal méthanier flottant du Havre
Utilisé comme 'filet de sécurité' pour absorber d'éventuels pics hivernaux ou tensions géopolitiques, le FSRU n'a finalement pas été sollicité, une situation confirmée par le Tribunal administratif de Rouen dans une décision du 16 octobre 2025.
Les conditions d'approvisionnement en gaz s'étant stabilisées en France et en Europe, le dispositif est désormais jugé inutile.
TotalEnergies, 3e acteur mondial du GNL avec 40 Mt vendues en 2024, poursuit par ailleurs son ambition d'accroître de 50% sa production et ses achats long-terme de GNL d'ici 2030, tout en réduisant les émissions de carbone et de méthane de la filière.
