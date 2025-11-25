 Aller au contenu principal
TotalEnergies retire son terminal méthanier flottant du Havre
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 15:35

TotalEnergies annonce la démobilisation de son terminal méthanier flottant (FSRU) du Havre, mis en service en 2022 à la demande des autorités pour renforcer la sécurité d'approvisionnement en gaz durant la crise provoquée par l'effondrement des importations russes.

Utilisé comme 'filet de sécurité' pour absorber d'éventuels pics hivernaux ou tensions géopolitiques, le FSRU n'a finalement pas été sollicité, une situation confirmée par le Tribunal administratif de Rouen dans une décision du 16 octobre 2025.

Les conditions d'approvisionnement en gaz s'étant stabilisées en France et en Europe, le dispositif est désormais jugé inutile.

TotalEnergies, 3e acteur mondial du GNL avec 40 Mt vendues en 2024, poursuit par ailleurs son ambition d'accroître de 50% sa production et ses achats long-terme de GNL d'ici 2030, tout en réduisant les émissions de carbone et de méthane de la filière.

