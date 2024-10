Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: retenu comme mieux-disant par Bulgargaz information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a été retenu comme mieux-disant à l'issue d'un appel d'offres lancé par Bulgargaz en vue de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) de son terminal grec d'Alexandroupolis, a annoncé vendredi le groupe bulgare.



Dans un communiqué, Bulgargaz explique que la compagnie énergétique française a formulé la proposition la plus compétitive au vu des critères qui avaient été établis.



Sur les 13 sociétés internationales ayant initialement fait part de leur intérêt, six ont soumis des offres engageantes concernant la fourniture de GNL pour les mois de novembre et décembre, poursuit Bulgargaz.



L'appel d'offres, lancé à la fin du mois d'août, portait sur trois livraisons de GNL représentant l'équivalent d'un volume de cinq navires (5.000.000 MWh ).



Le premier volet concernait la livraison de gaz liquéfié pour octobre, le second les mois de novembre et décembre et le troisième, dont les résultats sont attendus à la mi-novembre, porte sur janvier et février 2025.



La livraison correspondant au premier volet, pour un volume de 1.000.000 MWh, est arrivé hier à Alexandroupolis en provenance de Norvège.





