TotalEnergies: renforce son partenariat avec Petronas information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce l'acquisition auprès de Petronas de participations dans plusieurs blocs situés au large de la Malaisie et un bloc situé au large de l'Indonésie. Ces permis s'étendent sur plus de 100 000 km2.



TotalEnergies détiendra en particulier, aux côtés de Petronas, une participation de 50 % dans les blocs SK301b et SK313. Des découvertes significatives (plus de 4 tcf) de gaz ont été réalisées dans ces blocs. La production permettra de soutenir l'alimentation en gaz de Malaysia LNG à partir de 2030.



TotalEnergies détiendra également, aux côtés de Petronas, des intérêts dans plusieurs blocs d'exploration au large de la Malaisie.



' TotalEnergies est désormais un producteur de gaz majeur en Malaisie. Nous nous réjouissons d'étendre encore notre présence dans ce pays, que nous voyons comme une plateforme stratégique pour l'avenir de notre production à bas coûts et faibles émissions et la croissance de notre cash-flow, grâce à l'exposition au marché asiatique du GNL ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES 55,3000 EUR Euronext Paris +0,91%