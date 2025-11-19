TotalEnergies renforce sa position dans l'offshore nigérian
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 17:31
Ce bloc offshore de 370 km², situé à 150 km des côtes, est adjacent au bloc PPL261 où le gisement Egina South a été découvert en 2005 et s'étend sur OPL257. Un puits d'appréciation y sera foré en 2026, en vue d'un raccordement potentiel au FPSO Egina situé à 30 km.
Mike Sangster, directeur Afrique de l'Exploration-Production, souligne que cette transaction s'inscrit dans la stratégie visant à valoriser les infrastructures existantes et à concentrer les activités nigérianes sur les actifs opérés offshore.
La finalisation reste soumise aux conditions habituelles, dont l'approbation du régulateur.
