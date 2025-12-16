TotalEnergies remporte un contrat de 21 ans pour alimenter les centres de données de Google en Malaisie

Le groupe français TotalEnergies

TTEF.PA a annoncé mardi avoir signé un contrat de fourniture d'électricité de 21 ans avec Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , s'engageant à fournir 1 térawattheure d'énergie renouvelable pour soutenir ses centres de données en Malaisie.

La major française de l'énergie a déclaré que l'électricité serait produite par la nouvelle centrale solaire Citra Energies en Malaisie, dont la construction est prévue pour le début de l'année 2026.

Le contrat de fourniture d'électricité devrait prendre effet au premier trimestre de l'année prochaine. Dans un accord distinct signé en novembre, TotalEnergies a également accepté d'alimenter les centres de données de Google basés aux États-Unis dans l'Ohio. Les centres de données fondés principalement par des entreprises de la Big Tech nécessitent des quantités croissantes d'énergie, car les groupes technologiques s'efforcent de répondre aux demandes de développement de l'IA, dépassant souvent la capacité des services publics d'électricité nationaux.