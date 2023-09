Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: reconduction du PDG proposée par le conseil information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique qu'à l'issue de son séminaire stratégique annuel des 20 et 21 septembre, son conseil d'administration a décidé à l'unanimité que sera proposé à l'assemblée générale de mai 2024 le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné.



Le conseil a en effet réaffirmé son soutien à la qualité et pertinence de la stratégie mise en oeuvre qui sera présentée le 27 septembre aux investisseurs, et jugé hautement souhaitable que le PDG actuel poursuive son déploiement à la tête du groupe énergétique.



Dans le cadre de la gouvernance équilibrée mise en oeuvre depuis 2015, il a également décidé à l'unanimité que sera proposé le renouvellement du mandat de Jacques Aschenbroich qui occupe la fonction d'administrateur référent depuis mai 2023.





