TotalEnergies, QatarEnergy et ConocoPhillips étudient un projet offshore en Syrie
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 15:36
Avant son retrait du pays en 2011 pour respecter les sanctions de l'Union européenne, TotalEnergies produisait en Syrie environ 53 000 barils équivalent pétrole par jour, principalement du gaz naturel. Avant le déclenchement du conflit, la Syrie exportait près de 380 000 barils de pétrole par jour en 2010. La guerre civile qui a suivi les manifestations contre le régime de Bachar al-Assad a profondément déstabilisé l'économie syrienne et détruit une partie importante des infrastructures énergétiques du pays.
Julien Pouget, directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'exploration-production chez TotalEnergies, a salué la reprise de la coopération avec la compagnie pétrolière syrienne, rappelant les relations historiques entre les deux groupes entre 1988 et 2011. Depuis la chute de Bachar al-Assad fin 2024, l'intérêt des grandes compagnies énergétiques pour la Syrie s'est renforcé. Chevron a notamment annoncé cette semaine avoir sélectionné un site pour le premier projet pétrolier et gazier en eaux profondes du pays, avec un lancement des opérations techniques prévu cet été.
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