 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies prolonge son partenariat avec un club de rugby
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 14:00

TotalEnergies annonce prolonger son partenariat avec la Section Paloise Béarn Pyrénées jusqu'en 2032, "confirmant ainsi une collaboration historique et ambitieuse, portée par un attachement commun au territoire béarnais", avec ce club de rugby.

Historiquement lié au bassin de Lacq, le groupe pétro-gazier rassemble plus de 2500 collaborateurs au sein du Centre Scientifique et Technique Jean Féger (CSTJF) de Pau, pôle d'excellence en recherche et expertises multi-énergies.

A cette occasion, TotalEnergies fait part de la pose de la première pierre ce jour, au stade du Hameau, du futur Centre de Performance de l'équipe professionnelle et du Centre de Formation de la Section, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2026.

Soutenu notamment par le groupe et baptisé "HonhaCamp - TotalEnergies", cet ensemble comprendra un bâtiment de 3000 m², un terrain synthétique couvert sous halle, un terrain d'entraînement naturel renforcé et une brasserie ouverte au public.

Pétrole et parapétrolier
Coupe du monde de rugby

Valeurs associées

TOTALENERGIES
55,8200 EUR Euronext Paris -0,04%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les 27 doivent trouver vendredi une solution provisoire pour taxer les montagnes de petits colis chinois importés dans l'Union européenne "dès que possible" en 2026, sans attendre l'échéance initiale fixée à 2028 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Les petits colis chinois entrant dans l'UE seront taxés 3 euros à partir de juillet 2026
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:59 

    Trois euros à compter du 1er juillet 2026: les Etats européens se sont entendus vendredi sur la taxation des petits colis importés dans l'Union européenne, une mesure qui vise à contrer l'afflux de produits chinois à bas prix sur le marché européen. Voici comment ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.12.2025 14:55 

    (Actualisé avec la "tech", Nvidia, Canopy Growth, Tilray Brands) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,06% ... Lire la suite

  • Des épaves de bateaux sur le front de mer après le passage du cyclone Chido en 2024 à Mamoudzou, le 3 décembre 2025 à Mayotte ( AFP / Marine GACHET )
    À Mayotte, les déchets du cyclone Chido empoisonnent toujours l'île
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:53 

    Sur le front de mer de Mamoudzou, un voilier éventré repose encore sur un trottoir, un an après que le cyclone Chido a dévasté Mayotte. À ses pieds, des débris de coques et des morceaux de polyester s'enfoncent dans les rochers. La scène rappelle le lendemain du ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les investisseurs font la fine bouche sur les résultats de Broadcom
    information fournie par AOF 12.12.2025 14:42 

    (AOF) - Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank