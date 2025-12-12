TotalEnergies prolonge son partenariat avec un club de rugby
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 14:00
Historiquement lié au bassin de Lacq, le groupe pétro-gazier rassemble plus de 2500 collaborateurs au sein du Centre Scientifique et Technique Jean Féger (CSTJF) de Pau, pôle d'excellence en recherche et expertises multi-énergies.
A cette occasion, TotalEnergies fait part de la pose de la première pierre ce jour, au stade du Hameau, du futur Centre de Performance de l'équipe professionnelle et du Centre de Formation de la Section, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2026.
Soutenu notamment par le groupe et baptisé "HonhaCamp - TotalEnergies", cet ensemble comprendra un bâtiment de 3000 m², un terrain synthétique couvert sous halle, un terrain d'entraînement naturel renforcé et une brasserie ouverte au public.
Valeurs associées
|55,8200 EUR
|Euronext Paris
|-0,04%
