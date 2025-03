TotalEnergies: projets allemands de stockage par batteries information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son développement intégré dans l'électricité en Allemagne, TotalEnergies annonce avoir pris des décisions d'investissement pour six projets de stockage par batteries, totalisant 221 MW de nouvelles capacités et représentant 160 millions d'euros.



Ces projets ont été développés par Kyon Energy, société acquise par TotalEnergies en 2024, et utiliseront en majorité des batteries de dernière génération fournies par sa filiale Saft. Leur construction a débuté fin 2024 pour une mise en service début 2026.



Avec ces projets, le groupe 'contribue à la résilience du système électrique allemand, en permettant de réduire les problèmes de congestion et en apportant une flexibilité supplémentaire qui favorisera l'essor rapide des énergies renouvelables dans le pays'.





