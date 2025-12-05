 Aller au contenu principal
De fortes vagues attendues dans l'ouest, trois départements en vigilance orange samedi
information fournie par AFP 05/12/2025 à 13:43

De fortes vagues attendues dans l'Ouest, trois départements en vigilance orange samedi ( AFP / FRED TANNEAU )

Les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche ont été placés en vigilance orange "vagues-submersion" pour samedi, a annoncé vendredi Météo-France, en raison d'une dépression située au nord-ouest de l'Irlande.

La vigilance orange sera mise en place à partir de 03H00 et doit rester en vigueur jusqu'à 11H00.

Cet épisode de fortes vagues, nécessitant une "attention particulière" selon Météo-France, est lié à la dépression "Davide".

"La conjonction de niveaux marins élevés et de fortes vagues risque d'engendrer des submersions par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées ou vulnérables du littoral", expliquent les services météorologiques.

Le reste du littoral atlantique, des Pyrénées-Atlantiques au Morbihan, est quant à lui placé en vigilance jaune samedi, de même que le littoral du Pas-de-Calais.

Environnement
L'offre BoursoBank