TotalEnergies-Programme d'économies sur 2026-30, baisse des investissements pour limiter la dette
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 17:52

Panneaux TotalEnergies dans une station-service à Nice

Panneaux TotalEnergies dans une station-service à Nice

TotalEnergies a annoncé lundi lors de sa journée investisseurs la mise en œuvre d’un programme d'économies ("cash savings program") de 7,5 milliards de dollars (6,39 milliards d'euros) sur la période 2026-2030.

L'énergéticien, qui cherche à rassurer face au ralentissement des cessions d’actifs et la hausse de la dette, prévoit également de réduire ses investissements annuels d’un milliard de dollars par an par rapport à la précédente guidance.

Le groupe pétrolier et gazier a confirmé son objectif d’augmenter sa production d’énergies d'environ 4% par an jusqu’en 2030, mais dit prévoir des investissements nets d’environ 16 milliards de dollars en 2026 et de 15-17 milliards de dollars par an sur 2027-30.

La semaine dernière, TotalEnergies avait également annoncé son intention de réduire le rythme des rachats d'actions trimestriels afin de s’adapter à la baisse des prix du pétrole.

"Nous pouvons réaliser la même croissance mais avec moins de capex et d'opex", a déclaré Patrick Pouyanne, président-directeur général de TotalEnergies, aux investisseurs.

TotalEnergies "entend concentrer ses investissements sur les projets de croissance Amont à forte marge et rester sélectif sur les investissements bas-carbone", selon un communiqué, qui souligne que les investissements bas-carbone représenteront environ 4 milliards de dollars par an, dont 3 à 4 milliards de dollars par an pour Integrated Power.

Le groupe prévoit qu'Integrated Power sera "net cash positif" dès 2028 et atteindra une rentabilité (ROACE) de 12 % d’ici 2030.

SÉRIE D’OPÉRATIONS

Plus tôt lundi, TotalEnergies a annoncé la cession de 50% d'un portefeuille d'actifs dans le solaire en Amérique du Nord et un investissement dans des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis.

Alors que d’autres majors de l’énergie réduisent leurs investissements dans les renouvelables, TotalEnergies a pris le contre-pied en poursuivant le développement de projets éoliens et solaires, puis en cédant des participations minoritaires afin de dégager des liquidités qu’elle réinvestit dans des actifs gaziers pour accroître son portefeuille à mesure que la demande mondiale augmente.

Dans le cadre de cette transaction, la société d’investissement KKR prendra 50% d'un portefeuille d'actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du Nord, pour lequel TotalEnergies recevra 950 millions de dollars après finalisation, selon un communiqué.

Cette opération fait partie d'une série d'opérations dont le PDF, Patrick Pouyanné, a déclaré qu'elles devraient rapporter 3,5 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année, afin d'équilibrer les quelque 3 milliards de dollars d'acquisitions.

TotalEnergies a également annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma aux États-Unis.

LUTTE POUR LA VENTE D'ACTIFS

La semaine dernière, TotalEnergies a vendu une participation dans un champ pétrolifère à Shell pour 510 millions de dollars, mais deux autres transactions sont menacées.

Une cession d'actifs pétroliers nigérians pour un montant de 860 millions de dollars a échoué la semaine dernière, l'acheteur Chappal Energies n'ayant pas réussi à réunir suffisamment de fonds.

En juillet, la vente des actifs gaziers de TotalEnergies à l'ouest des îles Shetland, en Grande-Bretagne, pour un montant non divulgué, a également échoué après la faillite de l'acheteur potentiel Prax Group.

Le ratio d'endettement de Total, une mesure de la dette nette par rapport aux capitaux propres, a bondi à 18%, contre environ 8% au cours des six premiers mois de l'année. Ce chiffre atteint 28% si l'on tient compte des 8,9 milliards de dollars de contrats de location et des 9,75 milliards d'euros de dette hybride. Le bénéfice trimestriel a atteint son niveau le plus bas en quatre ans cet été.

Les analystes de RBC ont qualifié de modestes les changements annoncés lundi, ajoutant que Total pourrait avoir du mal à maintenir son taux d'endettement en dessous de 20% si les prix des matières premières ne restent pas proches des niveaux actuels.

Le titre TotalEnergies a reculait d'environ 2% après les annonces, tandis que le baril de Brent se négociait à moins de 70 dollars, en recul de 40% depuis 2022, date à laquelle TotalEnergies a lancé son programme de rachat annuel de 8 milliards de dollars.

(Reportage America Hernandez à Paris, avec Alessandro Parodi à Gdansk et Shadia Nasralla à Londres, rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

Valeurs associées

Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
Pétrole Brent
67,83 USD Ice Europ -2,75%
Pétrole WTI
63,33 USD Ice Europ -2,87%
