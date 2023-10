Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: principaux indicateurs du 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 09:06









(CercleFinance.com) - TotalEnergies présente ses principaux indicateurs, données financières estimées et éléments affectant les agrégats du troisième trimestre de 2023.



La production d'hydrocarbures est anticipée à près de 2,5 Mbep/j, bénéficiant du démarrage d'Absheron en Azerbaïdjan et de l'entrée effective dans le champ de Ratawi (GGIP) en Irak.



Le taux de fiscalité de l'Exploration-Production est attendu en baisse au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre compte-tenu notamment de la baisse saisonnière du poids relatif des productions de la Mer du Nord.



Le résultat du secteur Integrated LNG est attendu en ligne avec celui du trimestre précédent, dans un environnement globalement comparable indique également le groupe.



Les résultats du secteur Integrated Power sont attendus en hausse à près de 500 M$.



Le groupe indique également que les résultats de l'Aval bénéficieront de la hausse des marges de raffinage en Europe. À noter l'arrêt non planifié de la raffinerie de Port Arthur depuis le mois d'août aux Etats-Unis.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.63%