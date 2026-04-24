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TotalEnergies prend la décision finale d’investissement pour le projet Mirny au Kazakhstan
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 08:17

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies

‌Le groupe pétrolier ​et gazier français TotalEnergies a annoncé vendredi avoir ​pris la décision finale ​d’investissement et ⁠sécurisé le financement du ‌projet Mirny, un parc éolien terrestre ​géant ‌avec batteries au ⁠Kazakhstan.

L'investissement, de 1,2 milliard de dollars, est ⁠financé à ‌l’externe à hauteur ⁠d’environ 75%, indique ‌le groupe ⁠français dans un communiqué.

Le ⁠site devrait ‌produire environ 100 ​Terawatt-heure (TWh) ‌d’électricité renouvelable sur une période de 25 ​ans et le projet ⁠atteindra sa pleine capacité en 2029, selon le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)

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