TotalEnergies prend la décision finale d’investissement pour le projet Mirny au Kazakhstan

Le groupe pétrolier et gazier français TotalEnergies TTEF.PA a annoncé vendredi avoir pris la décision finale d’investissement et sécurisé le financement du projet Mirny, un parc éolien terrestre géant avec batteries au Kazakhstan.

L'investissement, de 1,2 milliard de dollars, est financé à l’externe à hauteur d’environ 75%, indique le groupe français dans un communiqué.

Le site devrait produire environ 100 Terawatt-heure (TWh) d’électricité renouvelable sur une période de 25 ans et le projet atteindra sa pleine capacité en 2029, selon le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)