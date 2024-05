TotalEnergies poursuit son développement au Brésil

(AOF) - TotalEnergies, avec l'opérateur Petrobras et leurs partenaires dans les consortiums d’Atapu et de Sépia, ont pris la Décision Finale d'Investissement (FID) pour les secondes phases des développements des champs d’Atapu et de Sépia, situés dans le prolifique bassin pré-salifère offshore de Santos, au Brésil. La production du champ d’Atapu a démarré en 2020 grâce à l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) P-70, d’une capacité de 150 000 barils de pétrole par jour.

Le champ de Sépia est quant à lui en production depuis 2021 grâce au FPSO Carioca, d'une capacité de 180 000 barils de pétrole par jour.

Les deux FPSO devraient démarrer séquentiellement à partir de 2029

AOF - EN SAVOIR PLUS

