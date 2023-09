Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: plafonnement des prix au-delà de fin 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Pour limiter l'impact de la hausse des prix du carburant sur le pouvoir d'achat des Français, TotalEnergies annonce que leur plafonnement à 1,99 euro le litre dans toutes ses stations-service en France, sera étendu au-delà de la fin 2023, 'tant que les prix resteront élevés'.



Le groupe pétro-gazier rappelle avoir pris cette initiative de façon unilatérale en février, dans l'ensemble de ses 3400 stations-service françaises jusqu'à la fin de l'année en cours, un engagement qu'il a réaffirmé le mois dernier.





