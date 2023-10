Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: partenariat pour le projet Attentive Energy information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce s'être associé à Corio Generation et à Rise Light & Power pour développer conjointement le projet éolien offshore Attentive Energy, situé au large des côtes de New York et du New Jersey, aux Etats-Unis.



En échange de 420 millions de dollars, le groupe français cède des participations dans le projet de 27,7% à Corio et de 16,3% à Rise. Ce dernier apportera par ailleurs au projet ses actifs et capacités d'interconnexion dans la ville de New York.



Attentive Energy vise à développer plus de 3 GW d'éolien offshore à 90 kilomètres environ des côtes de New York et à 70 kilomètres de celles du New Jersey. Une fois terminé, le projet fournira de l'électricité verte à plus d'un million de foyers dans ces deux États.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris 0.00%