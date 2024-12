TotalEnergies: partenariat commercial au Panama information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - TotalEnergies Marketing USA a annoncé hier soir la signature d'un partenariat commercial avec Terpel, qui va distribuer ses huiles de moteur au Panama.



Aux termes de l'accord, les produits lubrifiants de TotalEnergies seront commercialisés dans les 192 stations service que compte Terpel, une filiale du groupe pétrolier chilien COPEC, dans le pays.



TotalEnergies Marketing USA fabrique et distribue toute une gamme de lubrifiants pour les marchés de l'automobile, des véhicules lourds et industriels, y compris des huiles moteur à économie de carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses hautes performances.





