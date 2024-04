Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: partenariat avec OK Petroleum aux USA information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - TotalEnergies Marketing USA, l'une des filiales américaines de TotalEnergies, a annoncé vendredi la signature d'un partenariat stratégique avec la chaîne de stations-service OK Petroleum.



Aux termes de l'accord, l'enseigne de distribution - très présente dans le nord-est des Etats-Unis - commercialisera sa gamme de lubrifiants ainsi que certains de ses fluides spéciaux.



Le partenariat porte notamment sur les huiles de moteur Quartz, les huiles pour poids lourds Rubia et les lubrifiants industriels Nevastane.





