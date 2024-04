Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: partenariat avec BlackRock dans le biométhane information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mercredi qu'il allait s'associer à Vanguard Renewables, une société de portefeuille appartenant à l'activité d'infrastructures de BlackRock, afin de développer le biométhane aux Etats-Unis.



Le groupe énergétique français et le gestionnaire d'actifs américains ont conclu un accord en vue de la création d'une coentreprise détenue à 50/50 devant construire et exploiter des projets de biométhane implantés dans des exploitations agricoles.



Les deux partenaires prévoient dans l'immédiat de conduire dix projets, d'une capacité annuelle combinée de 0,8 TWh, avec pour objectif d'en démarrer la construction au cours des 12 prochains mois.



Parmi ceux-ci, trois premiers projets, d'une capacité de près de 75 GWh par an chacun, sont déjà entrés en phase de construction dans les États du Wisconsin et de Virginie.



Au-delà de ces dix premiers projets, Total et BlackRock envisagent de co-investir dans un pipeline d'une soixantaine de projets potentiels à travers le pays, pour une capacité totale de 5 TWh par an.



En République du Congo, TotalEnergies indique avoir décidé de céder deux actifs matures afin d'accroître sa participation dans le champ géant de Moho.



L'accord conclu avec Trident Energy porte simultanément sur la vente d'une participation de 53,5% dans les permis Nkossa et Nsoko II et sur l'acquisition d'une participation supplémentaire de 10% dans le permis Moho.



Alors que les champs offshore de Nkossa et Nsoko II - situés à 70 kilomètres des côtes ont démarré respectivement en 1996 et 2006 - celui de Moho - exploité en eaux profondes à 80 kilomètres du large - a vu sa production significativement augmenter ces dernières années.



A l'issue de ces transactions, TotalEnergies contrôlera une participation de 63,5% dans Moho, Trident Energy détenant de son côté 21,5% du projet.





