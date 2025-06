TotalEnergies: obtient un permis d'exploration en Algérie information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - TotalEnergies , conjointement avec QatarEnergy, annonce s'être vu attribuer le permis d'exploration d'Ahara dans le cadre de l'appel d'offres ' Algeria Bid Round 2024 ' lancé par l'ALNAFT (Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbure) l'organisme public algérien.

Le permis couvre une superficie d'environ 14 900 km², à la jonction des bassins de Berkine et d'Illizi.



TotalEnergies opérera pendant les phases d'exploration et d'appréciation, avec une participation effective de 24,5 %, identique à celle de QatarEnergy.



Sonatrach conserve la majorité avec 51 %, conformément à la législation algérienne.





Valeurs associées TOTALENERGIES 55,5100 EUR Euronext Paris +1,82%