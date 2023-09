Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: nouvelle joint-venture avec AGEL en Inde information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 14:39









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Adani Green Energy (AGEL) ont annoncé avoir conclu un accord afin de créer une nouvelle joint-venture, détenue à parts égales par TotalEnergies et AGEL.



Cette société dispose d'un portefeuille de 1 050 MWac (1 400 MWc). Ce portefeuille, à la fois solaire et éolien, comprendra des actifs opérationnels (300 MWac), en construction (500 MWac) et en développement (250 MWac).



AGEL apportera les actifs à la joint-venture, tandis que TotalEnergies investira 300 millions de dollars en fonds propres afin de soutenir leur développement.



Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré : ' TotalEnergies développe activement, notamment à travers AGEL, sa présence sur le marché indien des énergies renouvelables, un marché très intéressant à la fois par sa taille et sa croissance mais aussi par le développement récent d'un marché libéralisé '.





