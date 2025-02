TotalEnergies : mise en service de sa huitième unité de production de biométhane en France

(AOF) - A l’occasion du Salon de l’Agriculture, TotalEnergies annonce la mise en service de BioNorrois, sa huitième unité de production de biométhane en France, située à Fontaine-le-Dun (Normandie). Elle injectera 153 GWh par an de biométhane dans le réseau de transport de gaz naturel opéré par GRTgaz, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de gaz de plus de 30 000 habitants.

Le groupe sucrier français Cristal Union, partenaire du projet et actionnaire à hauteur de 10%, fournira des pulpes de betteraves, résidus de son site de production adjacent au méthaniseur, qui représenteront jusqu'à 80% des 185 000 tonnes de matières organiques valorisées.

Les 150 000 tonnes par an de digestat produites par l'unité seront entièrement valorisées par Cristal Union et la coopérative normande NatUp auprès des exploitations partenaires, afin de les accompagner dans leur transition vers l'usage de fertilisants durables et produits localement.

Cette nouvelle installation territoriale permettra ainsi l'économie, chaque année, de plus 5 500 tonnes d'engrais chimiques, et évitera d'émettre 30 000 tonnes de CO2.

