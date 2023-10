Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: livraison d'un BESS de Saft à Microsoft information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - Saft, la filiale de batteries de TotalEnergies, annonce avoir livré un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) pour remplacer des générateurs diesel de secours dans un data center durable de Microsoft en Suède.



Fruit de la collaboration annoncée entre TotalEnergies et Microsoft en mars 2021, ce système mis en service en juin 2023 après une période de déploiement de 16 mois, constitue une étape clé de la transition de Microsoft vers des data centers sans diesel d'ici 2030.



'Outre le fait de remplacer le générateur diesel, le BESS renforce la stabilité du réseau et fournit une capacité de démarrage autonome qui garantit une reprise rapide du réseau électrique en cas de panne', précise Saft.





