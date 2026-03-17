TotalEnergies-Les USA préparent un accord d’environ $1 md pour l’abandon de projets éoliens - NYT

PHOTO DE FICHIER : Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy

17 mars - Des responsables américains préparent ‌des accords visant à verser environ un milliard de dollars (869,19 ​millions d'euros) à TotalEnergies en compensation de l’annulation de concessions pour des parcs éoliens en mer situés au large de l’État ​de New York et de la Caroline du Nord, a rapporté mardi le ​New York Times (NYT).

D'après des documents cités ⁠par le NYT, les termes des accords verraient le ‌département américain de l'Intérieur annuler les baux pour deux projets situés dans les eaux territoriales américaines, Attentive ​Energy et Carolina ‌Long Bay.

Le département de la Justice verserait ensuite ⁠plus de 928 millions de dollars à TotalEnergies afin d’indemniser le géant pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies ⁠renouvelables, pour les ‌concessions remportées durant le mandat de Joe Biden, ⁠selon le NYT.

La Maison blanche, les départements américains de ‌la Justice et de l'Intérieur n'ont pas immédiatement répondu ⁠aux demandes de commentaires de Reuters. TotalEnergies n'a ⁠pas souhaité faire ‌de commentaires.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

TotalEnergies avait ​formé en octobre 2023 une ‌coentreprise pour développer Attentive Energy au large de New York, avant de suspendre le ​projet novembre 2024 après la victoire de Donald Trump.

Le groupe avait remporté un bail pour le projet Carolina ⁠Long Bay en 2022.

À la suite de cet accord, TotalEnergies abandonnerait ses projets de construction des parcs éoliens et s'engagerait également à investir dans des infrastructures de gaz naturel au Texas, selon le FT.

(Rédigé par Kanjyik Ghosh, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)