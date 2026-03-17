 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies-Les USA préparent un accord d’environ $1 md pour l’abandon de projets éoliens - NYT
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 12:40

PHOTO DE FICHIER : Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy

PHOTO DE FICHIER : Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy

17 mars - Des responsables américains préparent ‌des accords visant à verser environ un milliard de dollars (869,19 ​millions d'euros) à TotalEnergies en compensation de l’annulation de concessions pour des parcs éoliens en mer situés au large de l’État ​de New York et de la Caroline du Nord, a rapporté mardi le ​New York Times (NYT).

D'après des documents cités ⁠par le NYT, les termes des accords verraient le ‌département américain de l'Intérieur annuler les baux pour deux projets situés dans les eaux territoriales américaines, Attentive ​Energy et Carolina ‌Long Bay.

Le département de la Justice verserait ensuite ⁠plus de 928 millions de dollars à TotalEnergies afin d’indemniser le géant pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies ⁠renouvelables, pour les ‌concessions remportées durant le mandat de Joe Biden, ⁠selon le NYT.

La Maison blanche, les départements américains de ‌la Justice et de l'Intérieur n'ont pas immédiatement répondu ⁠aux demandes de commentaires de Reuters. TotalEnergies n'a ⁠pas souhaité faire ‌de commentaires.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

TotalEnergies avait ​formé en octobre 2023 une ‌coentreprise pour développer Attentive Energy au large de New York, avant de suspendre le ​projet novembre 2024 après la victoire de Donald Trump.

Le groupe avait remporté un bail pour le projet Carolina ⁠Long Bay en 2022.

À la suite de cet accord, TotalEnergies abandonnerait ses projets de construction des parcs éoliens et s'engagerait également à investir dans des infrastructures de gaz naturel au Texas, selon le FT.

(Rédigé par Kanjyik Ghosh, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 13:00

    Que total encaisse le milliard et dès que cette équipe s'en ira de la maison blanche , au plus tard dans 2 ans et demi , Total recandidatera pour ces mêmes projets qui,seront bien sur remis sur les rails .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank