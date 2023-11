Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: les nouvelles prévisions d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 13:22









(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre TotalEnergies, avec un objectif de cours relevé de 72 à 75 euros.



' TotalEnergies reste un de nos top picks dans le secteur Pétrole ', indique l'analyste qui juge ' ambitieux ' le nouveau plan 2024/2028 reposant sur une croissance sélective de la production en Upstream (+2/3% par an) et un important développement dans les Renouvelables.



' Son avance dans ce domaine est indéniable et lui a permis de relever son objectif de rentabilité pour iPower, qui sera source de rerating à terme. Ce plan doit permettre un retour de cash aux actionnaires >40% du CFFO alors que la valorisation du titre reste attractive (FCF yield à 13.3%) ', conclut l'analyste.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.41%