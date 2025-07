TotalEnergies: légère hausse de production au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 15:53









(Zonebourse.com) - TotalEnergies indique que sa production d'hydrocarbures du deuxième trimestre 2025 est attendue au milieu de sa guidance trimestrielle, soit environ une croissance de 2,5% par rapport à la même période 2024.



Selon le groupe énergétique, les résultats de l'exploration-production et d'integrated LNG devraient refléter l'évolution de l'environnement (baisse des prix moyen de vente par rapport au premier trimestre 2025).



Les résultats d'integrated power sont attendus entre 500 et 550 millions de dollars et ceux du raffinage-chimie devraient refléter l'amélioration de la marge de raffinage et du taux d'utilisation des raffineries.



Enfin, les résultats de l'aval bénéficieront de l'effet positif de la saisonnalité de l'activité du marketing & services dont les résultats sont attendus à un niveau équivalent à ceux du deuxième trimestre 2024.





Valeurs associées TOTALENERGIES 53,6600 EUR Euronext Paris +0,34%