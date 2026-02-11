TotalEnergies : le plein de super pour les actionnaires
Une mécanique de rendement parfaitement huilée
Réuni hier, le Conseil d'administration de TotalEnergies proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 29 mai prochain, la distribution d'un dividende 2025 de 3,40 euros/action pour 2025, soit une augmentation de 5,6% par rapport au dividende de 3,22 EUR/action en 2024.
"Le solde de dividende au titre de l'exercice 2025 serait ainsi à 0,85 EUR/action, identique aux trois acomptes sur dividende au titre de l'exercice 2025 antérieurement décidés par le Conseil d'administration", précise la multinationale.
L'annonce de la hausse du dividende rassure les investisseurs sur la solidité financière du groupe et sa capacité à générer du rendement, bien que les prix du pétrole s'érodent. En outre, TotalEnergies a confirmé son programme de rachats (750 MUSD prévus pour le premier trimestre 2026), affichant ainsi un bilan beaucoup plus robuste. Il se situe dans le bas de sa fourchette de prévisions (750 MUSD-1,5 MdUSD par trimestre).
Le conseil a aussi confirmé la guidance de rachats d'actions pour 2026 entre 3 et 6 MdsUSD sur l'année pour un prix du brut entre 60 et 70 USD/baril.
Concernant sa performance annuelle en 2025, le producteur et fournisseur d'hydrocarbures a enregistré une baisse de 15% de son résultat net ajusté à environ 15,5 MdsUSD, impactée par la normalisation des marges de raffinage et des prix du gaz. Dilué par action, il recule de 11% à 6,89 USD. L'Ebitda ajusté s'est replié de 6% à 40,6 MdsUSD.
Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs atteint 18,474 MdsUSD sur l'année 2025, contre 20,566 MdsUSD un an auparavant, "la croissance accrétive de sa production d'hydrocarbures et les résultats résilients du segment Integrated Power (activités liées à l'électricité, de la production à la vente) compensant partiellement la baisse de plus de 10 USD/baril du prix du pétrole", explique TotalEnergies.
Le cash flow net ressort à 10,748 MdsUSD sur l'année 2025 en repli de 11% sur un an, compte tenu de la baisse de 2,078 Mds USD de la marge brute d'autofinancement (CFFO) et de la baisse de 738 MUSD des investissements nets à 17,091 MdsUSD sur l'année.
Sur cet exercice 2025, la marge brute d'autofinancement (CFFO) s'élève à près de 28 MdsUSD, soit une baisse limitée à 7%, bénéficiant de la croissance accrétive de sa production.
Par ailleurs, sur le quatrième trimestre de cet exercice, RBC souligne que "le bénéfice net ajusté de TotalEnergies qui s'élève à 3,8 MdsUSD est parfaitement conforme aux attentes". Par division, la banque canadienne observe des variations minimes par rapport au consensus : le segment Raffinage-Chimie est légèrement supérieur aux prévisions, tandis que le segment Marketing & Services est légèrement en deçà.
Sur cette période, le flux de trésorerie d'exploitation (CFFO) sous-jacent de 7,2 MdsUSD est également en ligne avec ses attentes et le consensus de la société. Pour Alphavalue, celui-ci "dépasse de 2% le consensus et est soutenu par la croissance des volumes et une performance séquentielle plus forte dans les segments Raffinage-Chimie et Integrated Power ".
Alphavalue souligne surtout que sur ce dernier trimestre, le free cash-flow a été le point saillant de cette publication. Avec des investissements nets de 2,4 MdsUSD (-21% par rapport au trimestre précédent), le flux de trésorerie net a atteint 4,7 MdsUSD, bien au-dessus des attentes ( 47% vs consensus).
"Sur une base publiée (excluant les contrats de location et les titres hybrides), la dette nette est passée de 24,6 à 20,2 MdsUSD au quatrième trimestre 2025. Cela a ramené le taux d'endettement net ( gearing ) publié de 17,3% au trimestre dernier (22,1% en incluant les locations) à 14,7%. TotalEnergies prévoit de maintenir ce niveau tout au long de l'année sur la base d'un baril à 60 USD, tout en signalant, comme à l'accoutumée, une augmentation saisonnière du besoin en fonds de roulement de 2 à 3 MdsUSD au premier trimestre", précise RBC. La production sur les trois derniers mois de l'exercice 2025 atteint 2 545 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j), en hausse de près de 5% sur un an. Sur l'ensemble de cet exercice, elle progresse de 4% à 2 529 Mbep/j.
Oddo BHF et Alphavalue optimistes pour l'avenir de TotalEnergies
Concernant les perspectives de TotalEnergies, Oddo BHF estime que "la division integrated Power atteindra l'équilibre ou sera positive en flux de trésorerie disponible cette année". "Si les prix du pétrole restent au-dessus de 60 USD/baril (par exemple à 70 USD/baril), il y aura de la marge pour augmenter les rachats d'actions à 1,5 MdUSD par trimestre", note t-il.
Renouvelant son opinion superformance sur TotalEnergies, l'analyste affirme que le groupe pétrolier lancera "un plan d'économies (dépenses d'exploitation et d'investissement), visant 12,5 MdsUSD sur la période 2026-2030, dont 2,5 MdsUSD dès 2026, ce qui devrait soutenir les résultats".
De surcroît, Alphavalue fait savoir que "les prévisions 2026 de TotalEnergies sont constructives". La production de pétrole et de gaz devrait croître d'environ 3%, avec des investissements nets guidés autour de 15 Mds$. Dans un scénario avec un Brent à 60 USD/baril, le groupe anticipe un flux de trésorerie supérieur à 26 MdsUSD.
Le bureau d'études anticipait une réaction de marché légèrement positive suite à cette publication. "La bonne guidance de production, la résilience de la génération de cash et la solidité des retours aux actionnaires se distinguent, d'autant plus que certains concurrents, dont BP, réduisent leurs rachats d'actions", relève t-il.
