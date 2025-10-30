TotalEnergies-Le marché sous-estime l'impact des dernières sanctions à l'encontre de la Russie-PDG

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, était l'invité de l'émission Ecorama du 30 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la divergence croissante entre la Fed et la BCE, les risques ...
Lire la suite
C’est un cap symbolique et vertigineux : Nvidia devient la première entreprise cotée à franchir les 5.000 milliards de dollars de capitalisation, dépassant le PIB de la France ou de l’Allemagne. Une envolée de 60 % en quelques mois, +et de 1 400 % en trois ans. ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•30.10.2025•14:01•
Le chef du parti progressiste néerlandais D66, Rob Jetten, célèbre, à La Haye, les résultats des élections législatives au cours desquelles son groupe pro-européen est arrivé au coude à coude avec le parti d'extrême droite de Geert Wilders. Jeudi, avec 99,7% des ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•30.10.2025•14:00•
Le président français reçoit le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, au palais de l'Elysée en marge du Forum de Paris sur la paix. Emmanuel Macron s'exprimera, conjointement avec Nikol Pachinian, sur la désinformation et les ingérences étrangères. IMAGES ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer