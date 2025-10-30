 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 127,16
-0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies-Le marché sous-estime l'impact des dernières sanctions à l'encontre de la Russie-PDG
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:45

Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies TTEF.PA , a déclaré jeudi lors d’une conférence avec les analystes :

* LE MARCHÉ SOUS-ESTIME L’IMPACT DES DERNIÈRES SANCTIONS À L’ENCONTRE DE LA RUSSIE-PDG

Texte original .... Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Benjamin Mallet, rédigé par Zhifan Liu)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,38 USD NYMEX +1,20%
Pétrole Brent
64,22 USD Ice Europ -1,05%
Pétrole WTI
59,80 USD Ice Europ -1,08%
TOTALENERGIES
52,5200 EUR Euronext Paris -2,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank