information fournie par Reuters • 30/10/2025 à 13:45

TotalEnergies-Le marché sous-estime l'impact des dernières sanctions à l'encontre de la Russie-PDG

Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies TTEF.PA , a déclaré jeudi lors d’une conférence avec les analystes :

* LE MARCHÉ SOUS-ESTIME L’IMPACT DES DERNIÈRES SANCTIONS À L’ENCONTRE DE LA RUSSIE-PDG

(Benjamin Mallet, rédigé par Zhifan Liu)