TotalEnergies: lancement du projet Marsa LNG en Oman

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une visite de son PDG Patrick Pouyanné au Sultanat d'Oman, TotalEnergies fait part de la décision finale d'investissement du projet Marsa LNG, dans lequel il détient une participation de 80% auprès de la compagnie nationale omanaise OQ (20%).



Le groupe français a également signé un accord avec Oman LNG par lequel il enlèvera 0,8 Mtpa de GNL pendant dix ans à compter de 2025, faisant de TotalEnergies l'un des principaux acheteurs de la production d'Oman LNG.



Enfin, TotalEnergies (49%) et OQ Alternative Energy (51%) confirment être en discussions très avancées pour développer conjointement un portefeuille de projets renouvelables de 800 MW, dont le projet solaire de 300 MWc qui alimentera Marsa LNG.





