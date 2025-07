TotalEnergies: lance la production de BEGONIA et CLOV Phase 3 information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 15:20









(Zonebourse.com) - TotalEnergies annonce que la production a démarré sur les projets offshore BEGONIA et CLOV Phase 3 en Angola, pour une capacité combinée de 60 000 barils par jour. Ces projets s'appuient sur les FPSO PAZFLOR et CLOV déjà en place, permettant un développement à faible coût marginal et intensité carbone réduite.



BEGONIA, premier projet inter-blocs du pays, produit 30 000 barils/jour via cinq puits sous-marins raccordés au FPSO PAZFLOR. CLOV Phase 3, extension du bloc 17, affiche une capacité équivalente avec quatre puits reliés au FPSO CLOV.



Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production, souligne que ces projets contribueront à une hausse de plus de 3 % de la production amont du groupe en 2025.





