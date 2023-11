Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: l'UE approuve l'opération avec Couche-Tard information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 12:42









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif du réseau de stations-services en Allemagne, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas de TotalEnergies par la société canadienne Alimentations Couche-Tard.



La transaction concerne principalement la vente d'hydrocarbures en stations-services.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché résultant de l'opération proposée.



La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.







Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.39%