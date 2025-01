TotalEnergies: l'UE a autorisé l'acquisition d'ADRE information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de AES Dominicana Renewable Energy (ADRE), basée en République Dominicane, par TotalEnergies , basée en France, et The AES Corporation, basée aux États-Unis.



La transaction concerne principalement le secteur du développement et exploitation de actifs éoliens terrestres, solaires et de stockage d'énergie.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de l'impact limité sur l'Espace économique européen.



La transaction notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations.





