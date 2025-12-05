Football-La France affrontera le Sénégal, la Norvège et un barragiste à la Coupe du monde 2026

Tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

L'équipe de France a été placée avec le Sénégal, la Norvège et un barragiste dans le groupe I de la Coupe du monde masculine de football 2026, du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique, selon le tirage au sort effectué vendredi à Washington.

Le barragiste, connu en mars, sera soit la Bolivie, soit le Suriname, soit l'Irak.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)