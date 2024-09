Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: installations achevées pour Northern Lights information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - TotalEnergies, Equinor et Shell annoncent l'achèvement des installations de réception et de stockage du CO2 de leur joint-venture Northern Lights en Norvège, maintenant prête à recevoir et stocker de manière permanente le CO2 émis par les industriels européens.



Le début des opérations est prévu pour 2025. 'Le développement des services de transport et de stockage de CO2 est l'un des leviers indispensables pour réduire les émissions et constitue une solution de décarbonation réaliste pour l'industrie européenne', précisent-ils.



Northern Lights est le premier projet commercial de transport et de stockage de CO2 au monde. La première phase du projet a une capacité de 1,5 Mt CO2/an, et des études sont en cours pour faire passer sa capacité à plus de 5 Mt CO2/an dans une seconde phase.





Valeurs associées TOTALENERGIES 58,56 EUR Euronext Paris -3,54%