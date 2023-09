Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: inauguration du champ gazier d'Absheron information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'inauguration du champ gazier d'Absheron qui produit actuellement 1,5 BCMA (milliards de mètres cubes par an).



A cette occasion, le groupe a évoqué les projets de développement de TotalEnergies en Azerbaïdjan, notamment le lancement de la seconde phase de développement d'Absheron, qui doit permettre de porter la production du champ à 5,5 BCMA.



TotalEnergies compte également participer au développement du potentiel d'énergies renouvelables du pays, dans le cadre du protocole d'accord signé en juin 2023 pour l'évaluation et le développement de 500 MW d'énergies renouvelables éoliennes et solaires et de systèmes de stockage d'énergie destinés au réseau électrique national.



' Fruit du succès de nos équipes d'exploration, ce champ apporte de nouvelles ressources en gaz pour contribuer à diversifier les sources d'approvisionnement en gaz de l'Europe ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.





