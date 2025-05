TotalEnergies: importe 1GW d'électricité verte à Singapour information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 14:47









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que l'Autorité du marché de l'énergie de Singapour a délivré une licence conditionnelle à Singa Renewables, sa coentreprise avec RGE, pour importer 1 GW d'électricité renouvelable depuis l'Indonésie.



Les deux partenaires ont également signé un protocole d'accord avec Singapore Energy Interconnections pour développer un interconnecteur sous-marin entre les deux pays.



Ce projet inclut la construction d'une installation hybride dans la Province de Riau, combinant centrale solaire, système de stockage par batterie et câble sous-marin.



L'accord de co-investissement a été officialisé le 28 mai 2025 à Jakarta, en présence des présidents français et indonésien.



L'électricité alimentera les industries électro-intensives de Singapour et les complexes proches du site solaire.





Valeurs associées TOTALENERGIES 51,9100 EUR Euronext Paris +0,97%